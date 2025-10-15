Запрет продажи горючего детям ярославские власти объяснили токсикоманией

Проект закона Ярославской области о запрете продажи горюче-смазочных, легковоспламеняющихся и лакокрасочных материалов несовершеннолетним объяснили борьбой с токсикоманией. Информация об этом прозвучала на комитете по здравоохранению Ярославской областной думы, в который и поступил законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проект разработан в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения причинения вреда их здоровью, физическому, психическому и нравственному развитию», — сказал министр АПК и потребительского рынка Евгений Тихонов.

Также на комитете выступил главный нарколог региона Александр Волков.

«Мы имеем серьезные проблемы, потому что доступность этих веществ очень легкая. Любой несовершеннолетний может приобрести вещества, которые оказывают серьезное пагубное влияние на его психическое здоровье. Есть такой диагноз — токсикомания. Эти вещества — горюче-смазочные, легковоспламеняющиеся, лакокрасочные — вызывают токсическое воздействие на организм, реакцию со стороны психики, изменение сознания подростков и неправильное поведение. Это забота о здоровье нашего подрастающего поколения», — сказал главный нарколог Ярославской области Александр Волков.

Депутаты высказали сомнение, что проект закона внесен в профильный комитет. Они предположили, что речь идет скорее о борьбе с вовлечением подростков в террористическую деятельность, а также противодействии вандализму.

Против принятия выступил уполномоченный по правам предпринимателей региона Альфир Бакиров. Он сказал, что ответственость за продажу указанных средств подростам ляжет на бизнес, который ждут серьезные штрафы.

«А вы знаете, что следующий шаг у вас — внесение в закон 100З (об административных правонарушениях — "Ъ-Ярославль")), где штрафы 250—400 тыс. руб. Это крайне непопулярное решение», — заявил господин Бакиров.

В итоге члены комитета перенесли рассмотрение проекта на совместное заседание с комитетом по экономике, оно состоится 21 октября.

Антон Голицын