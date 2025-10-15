Новак: пик потребления нефти в мире еще не наступил

В будущем потребление нефти в мире будет только расти, пик спроса еще не пройден. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе.

«Видим также увеличение спроса, — сказал господин Новак (цитата по ТАСС), — а не пик потребления нефти, который предсказывали в ближайшем будущем».

Он уточнил, что в 2024 году прирост оценивался в 1,3 млн баррелей в сутки. В 2025-м Россия ожидает «такие же цифры». Вице-премьер добавил, что рост потребления фиксируется также в газовой отрасли: в прошлом году прирост оценивался в 2,8%. И в угольной, где рост мирового потребления составляет 1,8% в год, добавил Александр Новак.

«Углеводороды сохраняют свое доминирующее положение в общем энергетическом балансе», — заключил вице-премьер