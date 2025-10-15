В Туапсе объявлена угроза атаки с моря

Жителей Туапсе просят покинуть прибрежную полосу из-за возможного появления безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Бойко.

Порт Туапсе ранее уже подвергался атакам украинских безэкипажных катеров. 24 сентября в акватории Черного моря недалеко от Туапсе появились несколько морских дронов, которые были уничтожены стрелковым оружием. Один из катеров взорвался рядом с пирсом. В результате атаки на Туапсе пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний.

Анна Перова, Краснодар