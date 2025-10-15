Новый региональный проект помогает родиться сотням ставропольцев

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил современное оборудование стоимостью 233 млн руб. в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Это стало одной из ключевых мер по модернизации медицинской базы, повышению качества помощи матерям и новорожденным в регионе и подтвердило, что к решению таких вопросов в крае подходят комплексно.

Высокий уровень

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Ставропольского края Фото: предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения Ставропольского края

Как рассказали в минздраве региона, среди закупленных перинатальным центром аппаратов — система подачи оксида азота, специальные дефибрилляторы для детей, инкубаторы закрытого типа и стационарные аппараты ИВЛ, открытые реанимационные системы, передвижная рентген-установка, устройства для фототерапии и транскутанного определения билирубина, а также оборудование для мониторинга биоэлектрической активности головного мозга и управляемой гипотермии. Оно, по мнению специалистов, позволяет предотвращать неврологические нарушения после гипоксии и асфиксии.

Перечисленная медтехника позволяет максимально эффективную поддержку маленьких пациентов и их матерей в критических ситуациях, существенно увеличивая шансы на выживание и здоровье новорожденных.

Кроме того, благодаря региональному проекту, в краевом центре появились современные анестезиологические мониторы, аспираторы, операционные столы, потолочные светильники для операционных, аппараты для электрохирургии и специализированное дезинфицирующее оборудование.

Региональный проект «Охрана материнства и детства» начала реализовываться на Ставрополье в 2025 году по поручению губернатора Владимира Владимирова. На выполнение зафиксированных в программе мероприятий в этом году в бюджете региона предусмотрено более 700 млн руб., а на ближайшую трехлетку — свыше 1,5 млрд руб. Финансирование значительно расширяет возможности для предоставления качественной медпомощи будущим мамам и их детям.

По словам министра здравоохранения Ставропольского края Юрия Литвинова, к 2030 году планируется обеспечить более 700 дополнительных рождений благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий. «Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Министерство будет вести контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение», — пояснил глава минздрава региона.

По его словам, у средств, выделяемых по региональному проекту, должен быть вполне ощутимый результат — по одному ребенку на каждый вложенный миллион.

Логичное продолжение

В прошлые годы Ставрополье уже участвовало в нацпроектах, направленных на улучшение демографической ситуации и поддержку семей. Среди мер было субсидирование молодых и многодетных семей, а также создание в крае условий для повышения рождаемости. В 2025 году новый региональный проект стала логическим продолжением такой работы. В региональном проекте — более 50 мер. Помимо оснащения перинатального центра, этот перечень включает, например, диспансеризацию среди жителей в возрастном диапазоне 18-49 лет, открытие на селе и в малых городах женских консультаций и др.

С сентября 2025 года, по инициативе Владимира Владимирова, в регионе при вузах открыли шесть групп кратковременного пребывания для детей до трех лет. Так, две группы появились в Невинномысском гуманитарно-техническом институте, четыре — в Ставропольском педагогическом институте и его филиалах в Ессентуках, Буденновске и Железноводске. Студенты могут оставлять там своих малышей под присмотром няни во время учебы. Помещения оборудованы игровыми зонами, комнатами для кормления и санитарными изоляторами.

Кроме того, предлагается организовать пункты проката необходимого оборудования для новорожденных — колясок, кроваток и пеленальных столиков. Эта мера направлена на то, чтобы помочь молодым семьям сэкономить на дорогостоящих, но редко используемых вещах. В государственных вузах предусмотрена услуга присмотра за детьми до трех лет в рамках социального обслуживания населения. Кроме того, многодетным семьям будут компенсировать половину стоимости очного обучения каждого ребенка в российских вузах и ссузах.

Также для будущих мам, обучающихся очно в учреждениях СПО и вузах, предусмотрена единовременная выплата 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности. Расширена помощь парам с проблемами зачатия — регион обеспечит бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО, включая дополнительные анализы и исследования вне системы ОМС.

Таким образом, благодаря комплексному подходу и достаточному финансированию Ставрополье получило не только высокотехнологичное оборудование, современный инструментарий, но и дополнительные ресурсы для повышения в крае стандартов медицинской помощи. Особенно это важно, когда речь идет о женском здоровье и детстве. Принятые меры положительно влияют в регионе на демографические показатели и формирование благоприятного социального климата.