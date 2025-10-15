Бегство президента Мадагаскара и смена власти в стране вызвала оживленную реакцию в мировых СМИ. Обозреватели отмечают, что протесты поколения зумеров в беднейших странах мира против цензуры, коррупции и низкого уровня жизни привели к падению уже второго правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Мадагаскара после захвата власти в стране военными

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Жители Мадагаскара после захвата власти в стране военными

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Поколение зумеров свергло еще одно правительство

Волна протестов, распространяющаяся по всему миру, привела к смене руководства Мадагаскара. Президент Радзуэлина отреагировал на растущую волну инакомыслия, попытавшись ввести комендантский час и призвав силы безопасности подавить демонстрантов, которые в общих чертах описали себя как «Gen Z Mada» (мадагаскарское поколение Z). Но президент, похоже, просчитался. Элитное военное подразделение CAPSAT отказалось выполнять приказы и призвало президента и других руководителей правительства уйти в отставку.

Мадагаскарские военные захватывают власть, страна бурлит от радости

Во вторник Мадагаскар разразился ликованием в связи с ошеломляющим падением президента Андри Радзуэлины, которому парламент объявил импичмент. Военные быстро отстранили его от власти после нескольких недель ожесточенных протестов со стороны молодежи, которые потрясли островное государство на юге Африки. Однако, несмотря на все празднования по поводу его отстранения, возникли и большие вопросы относительно того, что будет дальше. Многие верят, что военные могут направить страну в правильном направлении, но не хотят слишком концентрироваться на том, что ждет их впереди. Это тема уже для другого разговора.

Президент Мадагаскара бежал в «безопасное место» на фоне жестоких протестов

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября из-за перебоев с водой и электроэнергией, но вскоре они переросли в более массовые проявления недовольства стоимостью жизни, бедностью и коррупцией в правительстве. Демонстрации на Мадагаскаре стали продолжением общемировой тенденции протестных движений поколения Z, в том числе в Непале, которая привела к отстранению от власти президента страны в начале сентября.

Поколение Z устраивает протесты на Мадагаскаре, но пока не знает, что будет дальше

Революция на Мадагаскаре напоминает типичные молодежные протесты, прокатившиеся по всему миру за последние недели: демонстранты жаждут перемен, но не очень понимают, каких именно. Поскольку у протестного движения нет лидера, а в падении Радзуэлины решающую роль сыграла армия, то наиболее вероятным сценарием кажется приход к власти кого-то из военных. Что, похоже, не очень беспокоит протестующих, несмотря на то что после свержения Цирананы (первого президента Мадагаскара.— “Ъ”), два следующих военных лидера довели экономику страны до упадка.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик