«Лента.ру»: 10 тысяч фур с товарами для России стоят на границе КНР и Казахстана

Очереди из грузовиков образовались на КПП между Китаем и Казахстаном, пишет «Лента.ру». В начале месяца «Ъ» сообщал, что очереди фур с грузами из КНР фиксируют на китайско-российской границе. Причиной простоя тысяч машин стали масштабные проверки на предмет серых схем завоза. Перевозчики рассказывали «Ъ», что видят в происходящем признаки изменения политики Казахстана в сторону более скрупулезного соблюдения западных санкций, введенных против России. Ситуацию усугубило то, что в начале октября пункты пропуска приостанавливали работу из-за государственных праздников.

Проблема характерна не только для границы Казахстана с Россией, пишет «Лента.ру». По словам собеседников издания, транспортным компаниям пришлось повысить тарифы и везти товары для России в обход республики, через границу КНР — РФ. Перевозчики сообщают, что на данный момент около 10 тыс. фур по-прежнему ожидают перехода через китайско-казахстанскую границу.

На границе России с казахстанской стороны сейчас стоят 2,5 тыс. грузовиков, пишет «Лента.ру». В начале октября источники «Ъ» оценивали размер очередей в Казахстане до российских КПП также в 2-3 тыс. фур. При этом один из источников заявил о 7,5 тыс. машин.

Подробнее — в материале «Как в пробку канули».