Сборная России одержала очередную победу в товарищеском матче. В этот раз команда Валерия Карпина оставила не у дел Боливию (3:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «Динамо». Игру посмотрел спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В победе сборной России над Боливией мало кто сомневался. Вопрос был лишь в том, сколько голов забьет наша команда и сможет ли сохранить свои ворота в неприкосновенности. А то в последнее время, по мнению некоторых экспертов, наша защита стала пропускать необязательные голы. В первом тайме по результату все было прекрасно. Перед перерывом счет стал 2:0.

Но, несмотря на столь серьезный задел по забитым мячам, в игре сборной понравилось далеко не все. Футбольный эксперт Владислав Радимов по ходу первого тайма высказывал претензии к игрокам нашей команды: «Качество игры, и главный тренер российской сборной Валерий Карпин должен об этом сказать, оставляет желать лучшего. Очень много брака в простых передачах. И это отличает нас от того, что мы видели в прошлых матчах, где контроль мяча был более качественный».

Во втором тайме вопросы к сборной России тоже были, но это у профессионалов. А болельщикам, которых на стадионе «Динамо» собралось больше 20 тыс., наверняка все понравилось. Правда, вопрос, как бы эта команда смотрелась на большом турнире, возникал постоянно. Главный тренер гостей уверенно заявил, что российская сборная на чемпионате мира точно вышла бы из группы. Но армейский Игорь Дивеев, который отыграл против Боливии первый тайм, еще раз подчеркнул, что в официальных матчах многое меняется: «Сборная давно не играла с топ-командами. Были только Сербия, Камерун, Нигерия. Но все равно, когда есть отборочные, какие-то официальные матчи, это совсем по-другому смотрится, и по-другому настраиваешься и играешь».

Ну а пока, на радость болельщикам, сборная громит своих соперников. Во втором тайме Россия отправила боливийцам еще один гол, отличился Иван Сергеев. И, похоже, после победы (3:0) разговоры о тех или иных ошибках, о постоянной ротации состава и даже о совмещении главным тренером постов в сборной и клубе поутихнут. Тем более что РФС все устраивает, да и сам Валерий Карпин заверил журналистов, что сложностей с совмещением не испытывает: «Объем работы не особо меняется, он и в Ростове был. То есть отлаженный или неотлаженный, все время надо что-то подстраивать. Эмоционально, наверное, даже проще, потому что нет переездов. Можно выдохнуть где-то после игры и уже в этот же день дома находиться, а не через 24 часа».

Следующие матчи сборная России проведет в середине ноября с командами Перу и Чили. Ну а пока на первый план выходит РПЛ, где в ближайшую субботу нас ждет дерби лидеров турнира — ЦСКА и «Локомотива».

Владимир Осипов