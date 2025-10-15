Дело об изъятии земельного участка у пермской гимназии №33 под ледовую арену рассмотрят заново

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационное представление прокуратуры на решение апелляции. Последним надзорному органу было отказано в признании недействительными сделок по изъятию земельного участка под стадионом из постоянного (бессрочного) пользования пермской гимназии №33. Как сообщает прокуратура Пермского края, кассация вернула дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Ранее в ходе проверки было установлено, что на спорном земельном участке расположен школьный стадион. Эту территорию администрация Перми передала в аренду СК «Факел». В марте 2022 года проект строительства ледового спорткомплекса по ул. Островского, 68, получил статус приоритетного инвестиционного. Спорткомплекс «Факел» с крытыми ледовыми аренами планировалось возвести на месте спортивного поля гимназии №33. Спорткомплекс должен был включать две ледовые арены и инфраструктуру для тренировок и соревнований на коньках.

Прокуратура считает, что сделка нарушает права обучающихся, ее заключение существенно уменьшило объем предоставляемых образовательных услуг. В декабре прошлого года суд первой инстанции требования надзорного органа удовлетворил.