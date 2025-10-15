В Перми руководитель бюро экспертиз получил условный срок за попытку мошенничества

Индустриальный райсуд Перми вынес приговор в отношении руководителя зарегистрированного в Москве АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» Максима Нестеренко. Как сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по Прикамью, он признан виновным в покушении на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установили следствие и суд, в прошлом году господин Нестеренко пообещал одной из сторон по делу, которое рассматривалось в арбитражном суде, обеспечить необходимое заключение экспертизы в области строительства. За это он потребовал денежные средства в размере 4 млн руб., хотя не имел фактической возможности оказать влияние на экспертов, поскольку не входил в состав их комиссии.

В итоге истец по делу, у которого Максим Нестеренко требовал деньги, обратился в УФСБ по Пермскому краю. Передача средств происходила под контролем оперативников, после чего злоумышленник был задержан. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Ему также назначен штраф в размере 800 тыс. руб., и запрет возглавлять НКО в течение двух лет.