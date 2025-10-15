В Сочи задержан подозреваемый в вербовке в террористическую организацию

В аэропорту Сочи сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД задержали жителя города Туапсе. Его подозревают в вербовке россиян для участия в террористической организации на Украине, сообщает пресс-служба министерства.

По предварительным данным, мужчина действовал по указаниям иностранного куратора. Задержанный искал граждан через интернет и привлекал их к противоправной деятельности. По данным МВД, ему удалось завербовать не менее трех россиян. Вместе с подозреваемым они планировали покинуть РФ и через границы третьих государств прибыть на территорию Украины, чтобы вступить в террористическую организацию.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 и 205.5 УК — за содействие террористической деятельности. Мужчина заключен под стражу.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержание подозреваемого проводилось при участии Росгвардии.