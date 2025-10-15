Директор завода «Пластмасс» стал депутатом заксобрания Челябинской области

Депутатом Законодательного собрания Челябинской области стал генеральный директор копейского АО «Завод „Пластмасс“» Александр Балашов. Такое решение приняла избирательная комиссия региона на заседании 15 октября.

Представителю партии «Единая Россия» Александру Балашову передали мандат, освободившийся после наделения Олега Цепкина полномочиями сенатора от заксобрания региона 2 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в новом составе регионального парламента 80% мандатов — 48 из 60 — получили представители «Единой России», за которую проголосовало 54,5% избирателей.