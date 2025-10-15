В Татарстане возбуждено уголовное дело за неконкурентную аренду автобусов

Татарстанское УФАС России возбудило уголовное дело после того, как Палата имущественных и земельных отношений совместно с исполкомом Лениногорского района Татарстана передали в аренду ООО «АвтоИнвест» 14 муниципальных автобусов без проведения торгов. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанского УФАС России.

Арендная плата составляла 10 тыс. руб. за каждый автобус. Их использовали для регулярных городских пассажирских перевозок.

Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях органов местного самоуправления признаки нарушения законодательства: пассажирские перевозки должны осуществляться на основании муниципального контракта, заключенного по итогам закупки.

Анна Кайдалова