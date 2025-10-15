Главе Воткинского района Удмуртии продлили арест по делу о земле в «Нечкинском»

Главе Воткинского района Удмуртии Айрату Газимзянову продлили срок ареста по уголовному делу о незаконном предоставлении участка в национальном парке «Нечкинский». Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Айрату Газимзянову икриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы).

По версии предварительного следствия, Айрат Газимзянов по просьбе своего знакомого незаконно подписал постановление, которым компании «Стройграв» на пять лет предоставляется участок площадью 11,4 тыс. кв. м в «Нечкинском». Национальный парк находится в собственности РФ. Он расположен на особо охраняемой природной территории.

«В настоящее время незаконное постановление отменено, земельный участок возвращен в федеральную собственность»,— говорится в сообщении.

Обвиняемый и его адвокат возражали против ходатайства следователя о продлении ареста и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд решил оставить Айрата Газимзянова в СИЗО до 24 декабря.

Напомним, Айрата Газимзянова задержали и отправили под арест 20 августа. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело на предполагаемых сообщников — 50-летнего и 38-летнюю жителей — по статье о подстрекательстве (ч. 4 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета был назначен его заместитель по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности Денис Русских.