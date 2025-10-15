Ростовская область вошла в топ-10 регионов по нераспроданности новостроек

Ростовская область вошла в число лидеров по снижению соотношения распроданности и строительной готовности новостроек в России. За год этот показатель снизился на 25 п. п. Эксперты связывают это с резким ростом объемов строительства. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на собственное исследование ДОМ.РФ.

На 1 октября общий объем строительных проектов на Дону достиг 4,7 млн кв. м., что позволило региону занять шестое место в общероссийском рейтинге. Однако уровень продаж готовых объектов снизился до 70%. Аналитики указывают, что спад в Ростовской области вызван значительным увеличением строительного портфеля за последний год.

Для сравнения, соседний Краснодарский край, который занимает вторую позицию в рейтинге с показателем строительства 8 млн кв. м., также демонстрирует снижение. Уровень распроданности готовых объектов составляет 40%, что на 19 п. п. ниже, чем в прошлом году.

В целом по России распроданность портфеля снизилась на 8 п.п., и находится на уровне 69%.

Наталья Белоштейн