Пермская компания по производству роботов организовала в Лысьве свое литейное производство

Компания «Роботех», производитель высокопроизводительного автоматизированного оборудования из Перми, запустила в Лысьве собственное литейное производство, сообщается на сайте правительства Пермского края.

В первую очередь производство обеспечит внутренние нужды компании «Роботех» в ключевых компонентах для роботов и аддитивных установок. Кроме того, будут доступны контрактные заказы. На новом производстве до конца 2026 года будет создано 40 новых рабочих мест.

Для клиентов доступно литье по трем технологиям: Binder Jetting, ЛВМ и ПММА — от прототипов до серии. Работа будет осуществляться с различными марками сталей (низко- и высоколегированные, коррозионностойкие, жаропрочные), чугунами, алюминиевыми и медными сплавами (бронза, латунь), включая дуплекс и супердуплекс.

«Запуск литейного комплекса — это наше новое конкурентное преимущество. Мы понимаем, какое литье требуется для точной техники, и готовы предложить этот экспертный подход другим компаниям»,— рассказал Денис Худяков, гендиректор «Роботеха».

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Кроме того, «Роботех» реализует проекты по автоматизации производства. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании.