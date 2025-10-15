В Челябинске срок экспозиции готовых квартир вырос на 5%

В третьем квартале 2025 года активность объявлений по продаже квартир на вторичном рынке Челябинска составляла 94 дня, увеличившись ко второму кварталу на 5%, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Доля лотов со снижением цены в Челябинске выросла на 5,3 процентного пункта. При этом доля объявлений с повышением стоимости практически не изменилась (0,1 п.п.). Средний дисконт составил 5,5%, увеличившись на 0,1 п.п. за квартал.

Самые короткие сроки экспозиции готовых квартир в третьем квартале зафиксированы в Перми — 83 дня, Челябинске — 94 дня, Омске — 96 дней, Екатеринбурге — 98 дней и Москве — 101 день.

Областной центр также оказался в топе миллионников по размеру средней скидки. На первом месте — Краснодар со средним значением 6,4%, после — Челябинск (5,5%), Нижний Новгород и Волгоград (по 5,4%).

Виталина Ярховска