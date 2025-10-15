Прикурившей сигарету от Вечного огня жительнице Новосибирска дали условный срок

В Новосибирске сегодня вынесли приговор по делу об осквернении символа воинской славы. 33-летней обвиняемой Надежде Кузьминой назначили 1,5 года условно и запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. В последнем слове подсудимая извинилась за свой поступок, попросила дать шанс исправиться и не лишать свободы, сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел 19 февраля около одиннадцати вечера в мемориальном комплексе погибшим воинам-сибирякам. По материалам дела, которое расследовало новосибирское управление СКР, обвиняемая легла в чашу Вечного огня, прикуривала от него сигареты, снимала происходящее на камеру смартфона. Видеозапись она разместила на своей странице в соцсетях.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

Илья Николаев