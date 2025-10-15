Пензенец стал фигурантом дела о даче взятки сотруднику исправительной колонии

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы возбудил в отношении 24-летнего мужчины уголовное дело о даче взятки сотруднику исправительной колонии (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, в августе этого года осужденный предложил инспектору исправительной колонии взятку за пронос на территорию учреждения запрещенных предметов. Тот отказался.

В прошлом месяце знакомый отбывающего наказание, которому не было известно о преступном умысле последнего, попытался передать сотруднику колонии 30 тыс. руб., мобильный телефон и комплектующие к нему. Правоохранители пресекли незаконные действия.

Павел Фролов