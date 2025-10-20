Тайны советского атомного проекта на выставке к 80-летию атомной отрасли

В Новосибирском государственном краеведческом музее работает выставка «Творцы атомного века. Академик А.П. Александров», приуроченная к 80-летию атомной промышленности.

Экспозиция рассказывает об истории создания советского атомного подводного и ледокольного флотов и жизни их создателя, научной и организаторской деятельности великого ученого Анатолия Петровича Александрова на посту Президента Академии наук СССР, о его научных исследованиях, изобретениях и участии в создании новых материалов для атомной промышленности.

Гостей ждут исторические фильмы из библиотеки семьи академика и интерактивный тест, посвященный первому атомному ледоколу «Ленин».

Всего в экспозиции представлено свыше 150 экспонатов, фотографий, документов, мемориальных предметов о жизни и работе великого учёного, многие из которых экспонируются впервые.

Отметим, что выставка «Творцы атомного века. Академик А.П. Александров» стала первой в истории Новосибирска, посвященной развитию атомной промышленности. В 2025 году отмечается 80-летие атомной отрасли России, которая ведет отсчет летописи с 20 августа 1945 года.

Добавим, что помимо услуг профессиональных экскурсоводов Новосибирского государственного краеведческого музея, ПАО «НЗХК» как основной соорганизатор экспозиции в рамках популяризации науки разработал цикл экскурсий на выставку с участием опытных экскурсоводов предприятия. За время экспонирования выставки планируется охватить такими адресными экскурсиями более 650 человек, в том числе ветеранов отрасли, а также школьные группы старшеклассников.

В торжественном открытии выставки в сентябре 2025 года принимали участие первые лица Новосибирской области и Новосибирска, а также генеральный директор ПАО «НЗХК» Вячеслав Гохвайс и другие почетные гости.

Выставка будет работать до 16 ноября 2025 года по адресу Красный проспект, 23.

Стоимость билетов и режим работы выставки можно уточнить в Новосибирском государственном краеведческом музее по телефону: +7 (383) 227-15-43. Для некоторых категорий граждан действуют льготы.

Несколько фактов об А.П. Александрове:

— Анатолий Петрович разработал первую в СССР атомную подводную лодку, до этого на службе флота стояли только дизельные;

— А.П. Александрову принадлежит фраза: «Удачно жениться – это как вытянуть ужа из мешка с гадюками!». Кстати, семья Александрова на сегодняшний день насчитывает 85 человек, включая внуков и правнуков;

— в 1975 году А.П. Александров, будучи президентом Академии наук СССР, посещал Новосибирский завод химконцентратов (памятную фотографию его визита на НЗХК завод передал в экспозицию выставки;

— для демонстрации безопасной работы атомного ледокола «Ленин» А.П. Александров взял с собой в первый поход на судне младшего сына (великий ученый был научным руководителем разработок по ледоколу).

