Forbes: чистый финансовый долг «Газпрома» в 2024 году достиг 6 трлн рублей

Суммарный чистый финансовый долг десяти крупнейших российских компаний на конец 2024 года превысил 20,5 трлн руб. причем лидером рейтинга стал «Газпром» (MOEX: GAZP). По данным Forbes, чистый финансовый долг газового холдинга по состоянию на 31 декабря 2024-го составил 6,047 трлн руб.

В 2024 году «Газпром» потратил на обслуживание своих займов 715,4 млрд руб. — это на 81,4% больше, чем в предыдущем году. За первое полугодие 2025 года долг компании снизился до 5,79 трлн руб., чему способствовало укрепление рубля и переоценка валютных обязательств. При этом «Газпром» направил на погашение кредитов 618 млрд руб., а объем новых заимствований составил 589 млрд руб.

Несмотря на внушительную абсолютную сумму долга, долговая нагрузка для такой крупной компании оценивается как умеренная. Коэффициент отношения чистого долга к EBITDA составляет 1,95х, что считается приемлемым уровнем. К примеру, РЖД с долгом 2,771 трлн руб. имеют коэффициент 3,06х, а Государственная транспортная лизинговая компания и ГК «Автодор» — 8,6х и 12,08х соответственно. Представители данных организаций отмечают, что они функционируют как инструмент реализации государственных задач, поэтому их не следует рассматривать с точки зрения классического бизнеса.

Вторая и третья строчки рейтинга занимают «Роснефть» с долгом 3,6 трлн руб. и РЖД. Оба холдинга несут значительные инвестиции в новые месторождения, переработку и модернизацию инфраструктуры. Аналитики подчеркивают, что большая долговая нагрузка госкомпаний отражает не только масштабы их деятельности, но и степень зависимости от государственной поддержки, что позволяет сохранить доступ к относительно дешевым заимствованиям несмотря на санкционные ограничения.

Также в топ-десять должников вошли «Атомэнергопром» с долгом 2,459 трлн руб. на конец 2024 года. У этой компании коэффициент чистого долга к EBITDA составляет 3,91х. Процентные расходы «Атомэнергопрома» выросли в два раза — до 232,5 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА оценивает холдинг как компанию с высокой долговой нагрузкой, однако отмечает ее высокую рентабельность и достаточный уровень ликвидности.