Житель Энгельсского района отравился продуктами горения и попал в реанимацию

В результате пожара в квартире пятиэтажного дома по улице Дальней в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар возник на кухне, огонь повредил домашние вещи и охватил 12 кв. м. Специалистам удалось спасти 58-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения и оказался в реанимации.

Дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Павел Фролов