Образование получают по-азиатски

Университеты Юго-Восточной Азии поднялись в мировых рейтингах. У российских студентов популярностью, помимо китайских, японских и южнокорейских вузов, стали пользоваться заведения из Таиланда, Вьетнама Малайзии и Сингапура, узнал “Ъ FM”. Сколько стоит обучение там? И насколько оно качественно? Тему продолжит Леонид Пастернак.

Согласно рейтингу Times Higher Education, российские университеты продолжают терять свои позиции в мире. В 2024 году МГУ впервые выпал из первой сотни, в 2025 опустился на 133 место. Тем временем в этот же список включили десятки таиландских и вьетнамских университетов. Сингапурские учебные заведения стабильно удерживают высокие места. Генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева связывает это с высоким уровнем трудоустройства выпустившихся студентов. Помимо этого в Таиланде и Вьетнаме увеличивается спрос на другие образовательные программы, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Спрос больше распространяется на языковые школы, не очень длинные курсы от двух до шести недель. Также вырос спрос на средние школы. Многие семьи живут в Юго-Восточной Азии постоянно.

По вузам в первую очередь рассматривают направления "туризм", "гостеприимство", все, что связано с отельным менеджментом или с услугами. Программу можно пройти быстро и хорошо трудоустроиться. Сектор очень развит, для русскоязычных студентов и выпускников всегда есть предложения, потому что русских становится все больше, и русскоязычный персонал очень востребован. Если мы говорим про Сингапур, Китай, Малайзию — это бизнес, IT, финансы, менеджмент, медицина».

Число вьетнамских вузов в рейтингах QS и Times Higher Education увеличилось в 10 раз по сравнению с 2018-м. Студентка Екатерина по программе академической мобильности обучается в TMU во Вьетнаме. Девушка отмечает, что из необычного только погодные условия: «Наша учебная группа состоит из 15 человек. Состав смешанный — вьетнамцы и мы, интернациональные студенты. Во время сильных ливней или каких-то штормов, ураганов нас переводят на онлайн-обучение».

Национальный сингапурский университет стабильно держится на восьмом месте в рейтинге QS последние три года. Студентка его магистратуры Дарья рассказала “Ъ FM”, что учебный процесс схож с американской или европейской системой: «Учеба начинается в первой половине августа, и перед каждым семестром мы выбираем курсы, которые планируем изучать. Очень большая конкуренция. Можно брать по пять предметов в семестре и заканчивать курс за год, а можно взять минимальное количество и растянуть обучение на полтора или два года».

В основном обучение в университетах Юго-Восточной Азии проходит на платной основе, продолжает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева. Стипендии при этом есть, но чисто символические, уточняет она: «Сингапур, Малайзия и Корея предлагают сниженную стоимость, если ты учишься на английском языке. В Таиланде, Вьетнаме цены на образование невысокие, за исключением американских или британских вузов. Там они совершенно нетипичные для Таиланда или для Вьетнама. Можем говорить о вилке от $10 тыс. до $25 тыс. в год. Проживание тоже обойдется от $5 тыс. до $15 тыс. в год, это студенческие общежития».

Одни из главных лидеров в обучении иностранцев в регионе — Япония и Южная Корея — в ближайшие годы планируют суммарно увеличить число зарубежных студентов до 700 тыс. Для россиян в этих странах ограничений нет.

