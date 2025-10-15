«Россети Сибирь» ищет банки для открытия кредитов на 17,4 млрд рублей
ПАО «Россети Сибирь» объявило два аукциона на право заключения кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии. Стоимость контрактов составила 13,5 млрд руб. и 9,9 млрд руб. соответственно, указывается на портале госзакупок.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно конкурсной документации, лимит кредитных линий составит 10 млрд руб. и 7,4 млрд руб. Средства заемщик намерен привлечь для финансирования хозяйственной деятельности, в том числе текущего и капитального ремонта, реконструкции и строительства энергообъектов, а также рефинансирования задолженности.
Срок действия договора — 60 месяцев. Средства должны быть предоставлены траншами в срок до 36 месяцев. Максимальный размер процентной ставки рассчитывается как ключевая ставка Банка России плюс 10% годовых. Кредит предоставляется без обеспечения.