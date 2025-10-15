«Метроэлектротранс» Казани приобретет аварийно-техническую машину за 20,5 млн

Муниципальное унитарное предприятие «Метроэлектротранс» города Казани объявило о закупке автомобиля аварийно-технической службы стоимостью 20,5 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Планируется приобрести одну аварийно-техническую машину, оснащенную мобильным подъемником с рабочей платформой. Машина будет использоваться для технического обслуживания городского электротранспорта.

Подъемник должен иметь стационарный и дистанционный пульты управления, а также пульт в кабине водителя. Рабочая платформа будет оборудована складывающимися ограждениями, телескопической лестницей и системой аварийного опускания. Все элементы конструкции должны быть выполнены из диэлектрических материалов для обеспечения безопасности при работах с электрическим оборудованием.

Анна Кайдалова