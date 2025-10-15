В Саратове судебный пристав получила штраф за злоупотребление полномочиями

Суд вынес приговор в отношении судебного пристава-исполнителя Волжского РОСП г. Саратов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, в январе позапрошлого года фигурантка намеренно реализовала квартиру должницы без предварительного уведомления. Недвижимость приобрели в рамках торгов.

Указанные действия нарушили права и законные интересы потерпевшей, а также охраняемые законом интересы общества и государства. По решению суда фигурантка получила штраф в 25 тыс. руб.

Павел Фролов