Комитет Госдумы поддержал изменения в закон об ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект. Он предполагает изменения в законе «Об обязательном медицинском страховании в РФ», сообщил глава комитета Сергей Леонов.

Основное нововведение касается трудовых мигрантов: теперь полис ОМС смогут получать лишь те из них, кто легально работает в России и имеет страховой стаж не менее пяти лет вместо нынешних трех. По словам Сергея Леонова, это станет важной частью совершенствования миграционной политики.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление губернаторам права исключать страховые организации из системы обязательного медицинского страхования и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС. Мера направлена на повышение эффективности работы страховых компаний и защиту прав застрахованных граждан. «Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами»,— отметил господин Леонов в интервью «РИА Новости».

Также документ уточняет порядок финансового обеспечения медицинской помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В частности, речь идет об установлении коэффициентов, используемых при расчете тарифов страховых взносов и субвенций для неработающих граждан.

Кроме того, законопроект обязывает Соцфонд РФ оперативно — не позднее следующего рабочего дня — информировать фонд ОМС об изменениях в статусе трудовых мигрантов (работающий или неработающий) и о достижении ими пятилетнего страхового стажа. Исключение сделано для высококвалифицированных специалистов: уведомления будут формироваться на основе данных о начале или окончании трудовых отношений.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 29 сентября. При этом некоторые страховые компании выступают против изменений, опасаясь сокращения своей роли в системе ОМС.