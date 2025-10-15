В Башкирии частные медклиники обяжут соблюдать рекомендации Минздрава

Комитет Курултая Башкирии по здравоохранению предложил изменения в закон о частной медицинской деятельности. В частных клиниках будут обязаны применять клинические рекомендации Минздрава, отметила пресс-служба парламента республики.

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что изменения направлены на унификацию стандартов медицинской помощи. Частные медучреждения должны не просто иметь доступ к рекомендациям, но и применять их в повседневной практике. Это повысит безопасность и снизит риски врачебных ошибок. «Качество медицинских услуг должно определяться едиными современными подходами»,— подчеркнул господин Толкачев.

Законопроект также предусматривает право пациентов выбирать лиц, которым будет передана информация о состоянии их здоровья. Планируется, что законопроект будет принят в первом чтении на ближайшем пленарном заседании в конце октября.

Олег Вахитов