Главе СКР доложат о ДТП с четырьмя пострадавшими пассажирами автобуса в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу, заведенному после дорожной аварии на трассе в Удмуртии, в которой пострадали четыре пассажира автобуса, включая ребенка. Об этом в Telegram сообщает Следком.

Напомним, 14 октября автобус «ПАЗ» с восемью пассажирами под управлением 51-летнего водителя съехал в кювет, уходя от столкновения с легковым автомобилем на трассе Ижевск—Сарапул. Авария произошла в 09:36 местного времени. В ДТП пострадали трое взрослых и один несовершеннолетний. Их доставили в больницу. Региональное СУ СКР завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).