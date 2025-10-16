Давыдова Мария Сергеевна

Родилась в 1974 году в Москве, в 1998 году окончила Гуманитарный институт по специальности «экономика». С 2006 по 2011 год была коммерческим директором по направлению «Эксклюзивные контракты» и развитию собственных торговых марок в компании «НТС "Градиент"», в 2011–2013 годах была коммерческим директором по направлению «Товары для дома и отдыха» в компании «Enter Связной».

В ГК «Детский мир» Мария Давыдова пришла в 2013 году. Начала работу в должности директора по закупкам управления по ассортименту «Игрушки», в марте 2015 года советом директоров компании была назначена членом правления, заместителем гендиректора по коммерческой деятельности и руководителем коммерческой дирекции по направлению «Товары народного потребления». В должность гендиректора ГК «Детский мир» вступила в апреле 2020 года.