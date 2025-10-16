Группа компаний «Детский мир»

Крупнейшая в России сеть по продаже детских товаров — объединяет сети «Детский мир», «Детмир мини», интернет-магазин, а также сеть товаров для животных «Зоозавр» и дискаунтеры «Еще». В августе 2025 года сеть развивала более 1,9 тыс. магазинов на территории России, Белоруссии и Казахстана.

В конце 2022 года акционеры «Детского мира» одобрили решение о трансформации компании в частный бизнес. ПАО «Детский мир» реорганизовали в форме выделения из него ООО ДМ в сентябре 2023 года, а в феврале 2024 года компания провела делистинг на Московской бирже. Сейчас 29,9% уставного капитала «Детского мира» владеет консорциум инвесторов, возглавляемый Алексеем Зуевым — основателем сети детских магазинов «Кораблик».

По данным СПАРК, выручка группы по итогам 2024 года увеличилась в 1,6 раза, до 224,8 млрд руб., чистая прибыль — в 5 раз, до 56,9 млрд руб.