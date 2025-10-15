Приставы взыскали 750 тыс. рублей в пользу пассажира, упавшего с трапа прогулочного теплохода

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали с круизной компании 750 тыс. руб. в пользу пострадавшего во время рейса пассажира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Инцидент произошел в июле 2023 года на теплоходе «Москва-42», совершавшем экскурсионно-прогулочный рейс по реке Каме. Во время высадки пассажиров на речном вокзале в Перми один из пассажиров оступился на трапе, потерял равновесие и упал с трехметровой высоты в воду, ударившись о корпус судна. В результате пострадавший получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия было установлено, что капитан теплохода в нарушение правил безопасности вышел в рейс при отсутствии на борту предохранительной подтрапной сетки, наличие которой могло бы смягчить падение и обезопасить человека от тяжелых травм. В рамках гражданского судопроизводства потерпевший подал иск о взыскании с круизной компании 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд снизил сумму исковых требований до 500 тыс. руб. Обязанность по ее выплате была возложена на круизную компанию как работодателя виновного лица. Суд учел и тот факт, что организация не воспользовалась предоставленной возможностью урегулировать вопрос с выплатой до рассмотрения спора по существу, в связи с чем ей также был вменен штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство компании-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. Тем не менее в установленный для добровольного исполнения долг погашен не был. Пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 52,5 тыс. руб. и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах юридического лица.