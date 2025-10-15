Уфимцу вынесли приговор за ДТП в состоянии опьянения

Калининский райсуд Уфы приговорил 38-летнего уфимца к 6,% годам лишения свободы, признав виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, суд также запретил ему 2,5 года управлять автомобилями и обязал выплатить 1,2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, вечером 3 декабря 2024 года, будучи нетрезвым, подсудимый, управляя KIA Rio, на улице Сельская Богородская, объезжая аварию, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Terrano. Кроссовер отбросило в стоявших на проезжей части участников ДТП и инспектора ГИБДД.

В результате происшествия пострадали четверо человек, один из которых скончался в больнице, а другой получил тяжкий вред здоровью.

Осужденный признал вину.

Олег Вахитов