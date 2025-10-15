В Красноярске четырех иностранцев лишили приобретенного гражданства РФ

Четверо проживающих в Красноярском крае иностранцев лишены российских паспортов за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД Росси.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным полиции, один из злоумышленников, получивший российское гражданство в 2005 году, привлекался к ответственности за убийство. Еще двое жителей региона были осуждены за преступления против половой неприкосновенности. Четвертый утратил российский паспорт за нарушение миграционного законодательства.

«В настоящее время у данных лиц полицейскими изъяты паспорта граждан РФ. После отбытия назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны»,— рассказали в ведомстве, добавив, что в случае неисполнения данного предписания они будут выдворены.

Илья Николаев