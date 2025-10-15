Законность начисления премий экс-главе Чайковского вновь будут изучать в суде

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) удовлетворил представление прокуратуры Пермского края и направил на новое рассмотрение иск о взыскании с бывшего главы Чайковского Юрия Вострикова выплаченных ему премий. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Востриков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Юрий Востриков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, надзорный орган считает, что господин Востриков незаконно, без согласования с Чайковской городской думой, начислял себе премии и доплаты. Общая сумма полученных им средств составила более 920 тыс. руб. В конце 2024 года прокуратура обратилась в Чайковский суд, требуя взыскать эти средства. В январе 2025 года первая инстанция отказала в удовлетворении требований прокуратуры. В апреле 2025 года краевой суд оставил это решение в силе, после чего прокуратура обратилась в кассационную инстанцию.