В Оренбурге могут отключить телерадиовещание 20 октября

В Оренбурге на 20 октября филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» запланировал технические работы с телерадиопередающим оборудованием радиотелевизионной станции «Оренбург». В связи с этим возможно временное отключение телерадиовещания. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Трансляция телеканалов и радиостанций может быть недоступна с 3:00 (MSK+2) до 12:00. Работу могут отменить или перенести из-за неблагоприятных погодных условий.

Руфия Кутляева