В Алтайском крае подготовлен проект бюджета с дефицитом в 14 млрд рублей

В законодательное собрание Алтайского края 16 октября поступит проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Правительство утвердило его параметры накануне.

По данным сайта краевого парламента, доходы в следующем году запланированы в объеме 199,1 млрд руб., расходы — 213,1 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 14 млрд руб.

«Отмечу, что рост налоговых и неналоговых доходов — это 133,2 млрд — прогнозируем на 20% больше первоначального проекта бюджета на 2025 год. Это говорит о стабильном развитии предприятий края»,— приводятся в сообщении слова губернатора Виктора Томенко.

По данным министерства финансов Алтайского края, доходы бюджета 2025 года к 1 октября составили 143,05 млрд руб., расходы — 150,68 млрд руб. Объем госдолга на эту дату — 14,5 млрд руб.

Парламент региона рассмотрит проект бюджета на сессии 30 октября.

Валерий Лавский