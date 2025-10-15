Саратовчанку наказали колонией за смерть отравившегося инсектицидом подростка

В Марксе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 61-летней жительницы Балаковского района по уголовному делу о нарушении условий хранения опасных химических веществ, повлекших смерть несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 247 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с 15 апреля 2018 года по 8 августа 2024 года фигурантка незаконно хранила как минимум 45 мешков с инсектицидом Thimet 10G на своем складе в селе Георгиевка Марксовского района. 8 августа прошлого года в организм находившегося там подростка попали опасные вещества, в результате чего он скончался.

Фигурантка не признала свою вину. По решению суда она получила два года колонии-поселении.

Павел Фролов