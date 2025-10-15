«Наверное, возникнут вопросы»

Останкинский районный суд Москвы принял решение об изъятии у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова активов на 9 млрд руб. Среди таковых, в частности, фигурирует сеть комфортабельных отелей Marton, которая покрывает по меньшей мере шесть регионов страны. Соответствующий антикоррупционный иск был подан Генеральной прокуратурой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данное дело неоднозначным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России слушается громкое и несколько необычное дело. Против уважаемого человека, председателя Совета судей Виктора Момотова Генеральной прокуратурой Российской Федерации подан антикоррупционный иск об изъятии в доход государства имущества на сумму аж в 9 млрд руб. В частности, упоминаются 95 объектов недвижимости. По версии надзорного ведомства, получены они были в результате совмещения судейской службы и предпринимательской деятельности. Подобное запрещено законом.

Инициатором иска выступил лично Генпрокурор Игорь Краснов, когда еще занимал указанный пост. Произошло это 23 сентября. На следующий день господин Краснов возглавил Верховный суд РФ, покинув Генпрокуратуру. Все произошло буквально в один день. Соответственно, Момотов после этого подал в отставку. Свою вину он отрицает и утверждает, что живет скромно, ничего лишнего себе позволить никогда не мог. Сейчас он вроде как госпитализирован и в заседаниях суда принимать участие не может.

Тем не менее активы, согласно решению Останкинского суда Москвы, были изъяты. Собственно, почему дело это необычное? Виктор Викторович Момотов, как можно понять, под стражей не находится, он госпитализирован, несмотря на то, что в деле фигурируют факты не только относительно незаконного предпринимательства, но и упоминаются связи с организованными преступными группировками. Как было сказано выше, это не уголовное преследование, а гражданский иск.

Да, скорее всего, причина здесь техническая: когда он подавался, Момотов имел неприкосновенность как судья. Но сейчас он уже судья бывший. Так что, возможно, подобное впереди. Но на сегодня, судя по всему, уголовное дело, похоже, не возбуждено. Если же все ограничится исключительно изъятием активов, наверное, возникнут вопросы. И второй аспект, самый главный: как отмечается в исковом заявлении, свою незаконную деятельность Момотов ведет аж с 2010 года, то есть 15 лет. Вот здесь уже без вопросов точно никак не обойтись. Куда же смотрели? И как допустили? И опять же все эти совпадения: вот пришел Краснов и сразу порядок навел. А нет ли здесь политики?

Дмитрий Дризе