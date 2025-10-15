Благоустройством ипподрома на станции Ферма займется крупный дорожный подрядчик

Победителем конкурса на право благоустройства конкурного поля, разминочных и беговых дорожек будущего ипподрома на станции Ферма в Пермском округе признано АО «Уралмостострой». Цена контракта составит 263 млн руб.

Фото: страница клуба в соцсети.

Подрядчику необходимо демонтировать старую дренажную систему, заменить грунт, благоустроить съезды и дорожки, разделительные полосы, конкурное поле, сделать тротуары и ограждения. Все работы требуется выполнить в течение 278 календарных дней c даты заключения договора.

Как пояснили в краевом минспорте, объект необходим для развития конного спорта. На ипподроме будет организован тренировочный и соревновательный процесс воспитанников краевой СШОР «Старт». «Сейчас разрабатывается программа развития вида спорта, которая в том числе будет включать возможность проведения реабилитации— иппотерапии для людей с ограниченными возможностью здоровья»,— рассказали в министерстве.

АО «Уралмостострой» является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье. Компания, в частности, выиграла подряд на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» стоимостью 647 млн руб., стала победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми, выиграла конкурс на строительство участка дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная» стоимостью 433,3 млн руб., участка автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» от ул. Грибоедова до моста через р. Чикулайку стоимостью 2,6 млрд руб. «Уралмостострой» также ведет ремонт старого моста через Чусовую в Перми, стоимость контракта составляет 2,5 млрд руб. В конце июля компания выиграла подряд на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции аэропорта Большое Савино. Цена контракта составит 1,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в конце апреля АО «Уралмостострой» завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь.