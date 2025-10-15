Иркутский ГУФСИН устранил вред почвам по иску Россельхознадзора в 430 млн рублей

Арбитражный суд Иркутской области 8 октября отложил рассмотрение иска регионального Россельхознадзора к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония—40 ГУФСИН». Как следует из определения суда в картотеке арбитражных дел, ответчик добровольно устранил причиненный вред экологии. Следующее заседание по делу состоится 4 декабря.

«Суд полагает, что дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании и подлежит отложению в связи с привлечением к участию в деле прокуратуры и необходимостью получения проекта лесовосстановительных работ», — указано в документе.

Иск о взыскании ущерба, причиненного почвам как объекту окружающей среды, в размере 429,8 млн руб. региональный Россельхознадзор направил в суд в декабре 2024 года. По данным ведомства, ИК-40 допустил на собственном земельном участке, расположенном в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района, образование свалки бытовых отходов и последующее загрязнение почвы.

