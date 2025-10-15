В Оренбуржье автомобиль «Пежо» сбил 16-летнюю жительницу на пешеходном переходе

В Бугуруслане сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала 16-летняя жительница. Проводится проверка, сообщает полиция Оренбуржья.

По информации ведомства, утром 14 октября 61-летний водитель автомобиля «Пежо» наехал на девушку. Произошло это на ул. Белинского. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 12.18 и 12.24 КоАП РФ.

Руфия Кутляева