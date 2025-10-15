Лидерами по росту цен в сентябре стали куриные яйца и услуги образования

В сентябре 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%. Продовольственные товары подешевели на 0,4%, цены в непродовольственном секторе выросли на 0,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре на 0,2–16,4% снизилась цена на большинство овощей и фруктов. Исключением стали сухофрукты, бананы и апельсины, которые подорожали на 1–6,6%. В пределах 3% подешевели куриные окорочка, овощные консервы, шоколадные конфеты, чай, какао, макароны, мука, рыба.

Одновременно выросли цены на куриные яйца (на 6,4%), мясо говядины и свинины (на 1,1–1,9%), мясные субпродукты (на 2,2%), сгущенное молоко (на 2,9%), мороженое (на 1,5%), сахар (на 1,4%).

На 1% увеличилась стоимость продукции в сфере общественного питания.

Средства связи в сентябре 2025 года подорожали на 6,8%, телерадиотовары — на 1,1%. Рост цен на легковые автомобили, ювелирные изделия, моющие и чистящие средства, электротовары и бытовые приборы, персональные компьютеры не превысил 1%.

В сентябре на 1,2% выросли цены на дизельное топливо и все марки автомобильного бензина (на 0,5–2,9%). Стоимость газового моторного топлива, напротив, значительно снизилась (на 5,3%).

Стоимость услуг в прошлом месяце увеличилась на 0,9%. Традиционно для начала учебного года поднялась стоимость услуг в системе образования (на 2,5–13,4%) и проживания в студенческом общежитии (в 1,3 раза). Также подорожали ветеринарные услуги (на 0,2%), услуги железнодорожного транспорта (на 0,4%), страхования (на 1,4%), телевещания (на 1,6%), организаций культуры (на 2,3%), жилищные (на 2,4%), медицинские услуги (на 3,6%), услуги в сфере зарубежного туризма (на 8,8%). В пределах 0,7–6,6% поднялись цены на бытовые услуги.