Селедка подорожала в России на треть за год

Средняя розничная цена на соленую селедку в России за период с января по сентябрь 2025 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 375 руб. за кг. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. При этом в оптовом сегменте наблюдается обратная тенденция: цены на сельдь снижаются.

По информации Нацрыбресурса на 13 октября, средняя оптовая цена атлантической сельди в центральных регионах России составила 185 руб. за кг, что на 14% ниже показателя начала года. В северо-западном регионе цена снизилась на 20% — до 162 руб., а на Дальнем Востоке тихоокеанская сельдь подешевела на 20%, достигнув 120 руб. за кг.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров пояснил, что увеличение стоимости селедки в рознице связано с ростом расходов на логистику, хранение и переработку, а также с подорожанием топлива, электроэнергии и оплаты труда. В структуре конечной цены около 25% приходится на сырье, 20% — на переработку и упаковку, 15% — на логистику, 10% — на оптовую наценку, и оставшиеся 30% формируются за счет розничных продаж.

Как указывает Федеральная антимонопольная служба, путь сельди от производителя до полки магазина может включать до шести посредников. Совокупная наценка на этом пути варьируется от 5 до 50%, что в итоге увеличивает розничную цену продукта в 2–3,5 раза. Сейчас ФАС проводит анализ структуры себестоимости, объемов добычи и механизмов ценообразования; запросы направлены в 37 рыбопромышленных компаний.

Селедка остается одной из самых популярных рыб в стране. По данным ВАРПЭ и компании «Нильсен», на начало 2025 года доля сельди в рыбной корзине россиян составляла 21,5%, а ее удельный вес в среднем покупательском чеке — 16%.