В ДТП в Казани погибло три человека

В ночь на 15 октября в столице Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Три пассажира автомобиля скончались на месте аварии. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

По предварительным сведениям, водитель автомобиля марки Honda Accord, 2004 года рождения, допустила нарушение правил дорожного движения. Транспортное средство совершило наезд сначала на световую опору, а затем врезалось в бетонную конструкцию дорожной развязки, расположенной на пересечении Горьковского шоссе и улицы Восстания.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Анна Кайдалова