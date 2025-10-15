В ТРК «СемьЯ» откроется зона с игровыми автоматами в азиатском стиле

В пермском ТРК «СемьЯ» откроется новая зона с современными игровыми автоматами PlaYoo. Об этом сообщает телеграм-канал молла.

Фото: телеграм-канал ТРК «Семья»

Зона с игровыми автоматами откроется в октябре. На третьем этаже, рядом с развлекательным центром Play Day, планируется разместить семь игровых машин. Они дополнят зону развлечений, в которую входят также кинотеатр и фуд-корт. Автоматы будут оформлены в популярном в Азии неоновом стиле. В качестве призов будут представлены популярные игрушки, коробочные коллекции (blind box) и капсулы с тематическим наполнением.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» Елены Ждановой, которая управляет ТРК «СемьЯ», аудиторией проекта являются молодые люди, которые активно занимаются шопингом онлайн, но ради развлечений готовы посещать торговые центры. Также до конца года будет представлен еще один проект для поклонников аниме-культуры.