Lamborghini Urus впервые обошел Rolls-Royce Cullian по объему продаж в России

В сентябре 2025 года россияне приобрели 63 автомобиля премиум-сегмента. Это в 1,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года (42 машины), свидетельствуют данные аналитического сервиса «Автостат».

Самой популярной моделью, уточнили аналитики, стал кроссовер Lamborghini Urus (15 авто), впервые за восемь месяцев обошедший Rolls-Royce Cullinan (13 машин). В пятерку лидеров в модельном ряде также вошли Bentley Bentayga (10 штук), Bentley Continental GT (7 штук) и Rolls-Royce Phantom (3 штуки).

По итогам сентября самой продаваемой люксовой маркой стал Bentley — дилеры реализовали 21 автомобиль. На втором месте — Rolls-Royce (19 проданных машин). Третье место занял Lamborghini с 17 проданными автомобилями. Кроме того, в начале осени на российском рынке появились пять новых Ferrari и один Aston Martin.

За первые девять месяцев 2025 года в России было продано 511 новых автомобилей класса люкс. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024-го.