В Татарстане на покупку пожарных машин выделят 15,7 млн рублей

В Татарстан планируют закупить два пожарных штабных автомобиля на общую сумму 15,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Для нужд республики приобретут два пожарных штабных автомобиля АШ-7 на базе ГАЗ 27057 или их эквиваленты. Стоимость одного такого автомобиля составляет 7 850 000 рублей.

Согласно документации, источником финансирования закупки служит бюджет Татарстана и/или внебюджетные источники.

Заказчиком выступает министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

Анна Кайдалова