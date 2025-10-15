Владелица сети медклиник из Екатеринбурга зарегистрировала юрлицо в Перми

Мария Милютина, предпринимательница из Екатеринбурга, зарегистрировала в Пермском крае ООО «Медиссенс». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Юрлицо было зарегистрировано 8 октября, основной вид деятельности — специализация на общей врачебной практике. Руководителем указана Яна Гребеньщикова. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Связаться с госпожой Милютиной «Ъ-Прикамье» не удалось.

Мария Милютина является совладельцем ООО «Силуэт» и ООО «Спутник». Обе компании зарегистрированы в Екатеринбурге и предоставляют услуги общей врачебной практики. На ООО «Силуэт» оформлен сайт сети клиник медицинского центра «АртроЛайн», филиалы которого расположены в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Челябинске. Медицинский центр «АртроЛайн» специализируется в области лечения опорно-двигательного аппарата.