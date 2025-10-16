Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший гендиректор пермского завода вышел из состава участников

Бывший директор пермского ООО «Элкам» Анатолий Галкин вышел из состава участников общества. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Господин Галкин в феврале 2025 года покинул должность генерального директора ООО «Элкам». В уставном капитале компании ему принадлежали 3% долей, которые сейчас перешли на баланс ООО «Элкам». 62% долей компании принадлежат ООО «Металлэксп», учрежденному в Екатеринбурге, 35% — свердловскому ООО «Параллакс».

ООО «Элкам» занимается производством и сбытом оборудования для добычи нефти. Было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Выручка компании за 2024 год составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 193,1 млн руб.