Бывший гендиректор пермского завода вышел из состава участников

Бывший директор пермского ООО «Элкам» Анатолий Галкин вышел из состава участников общества. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Господин Галкин в феврале 2025 года покинул должность генерального директора ООО «Элкам». В уставном капитале компании ему принадлежали 3% долей, которые сейчас перешли на баланс ООО «Элкам». 62% долей компании принадлежат ООО «Металлэксп», учрежденному в Екатеринбурге, 35% — свердловскому ООО «Параллакс».

ООО «Элкам» занимается производством и сбытом оборудования для добычи нефти. Было зарегистрировано в Перми в 2008 году. Выручка компании за 2024 год составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 193,1 млн руб.