«Ведомости»: «Москвич» планирует начать сборку новой модели до конца года

«Москвич» планирует запустить сборку новой модели М70 в декабре. Поставки в дилерскую сеть начнутся в начале 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник и на дилера марки.

Планы по выводу модели на рынок обсуждались на встрече крупнейших дилеров марки с гендиректором «Москвича» Хансом-Петером Мозером ранее в этом году. Сейчас компания рассматривает варианты расширения модельной линейки.

По словам представителя дилера «Рольф», компания выиграла тендер на две локации, где будет представлена новая модель. Для этого будет создано отдельное юрлицо.

По данным «Автостата», в сентябре в России было продано 1,2 тыс. новых автомобилей «Москвич». Это на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего было реализовано кроссоверов «Москвич 3» (83%), остальные проданные модели — «Москвич 6», электрокроссовер «Москвич 3е» и кроссовер «Москвич 8».